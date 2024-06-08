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高中正義 30周年記念ピック 30枚セット
商品番号 U88778760624
商品名

高中正義 30周年記念ピック 30枚セット
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 2,870 円
在庫状況 あり

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商品詳細

現品は四角い透明ケースに入っていました。写真添付を忘れていました。写真撮影のため開封しましたが、未使用です。高中の30年間の歴史がわかるコレクターズアイテムです。大切に引き出しに保管していたので、日光に当たっていないので劣化は感じません。額等に飾られると良い感じになると思います。
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