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- 高中正義 30周年記念ピック 30枚セット
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商品詳細
現品は四角い透明ケースに入っていました。写真添付を忘れていました。写真撮影のため開封しましたが、未使用です。高中の30年間の歴史がわかるコレクターズアイテムです。大切に引き出しに保管していたので、日光に当たっていないので劣化は感じません。額等に飾られると良い感じになると思います。
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