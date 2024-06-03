【茶道具】短冊箱セット

種類···茶道具【商品説明】商品をご覧いただきありがとうございます。経年保存品の商品になります。商品の状態ですが、茶碗と香合の外側底に経年による汚れがあります。茶筅はかなり使い込んでおります。棗は経年による汚れ、小傷、シミがあります。茶杓には経年によるシミがあります。茶巾は未使用品になります。陶器に割れや欠けは見当たりません。主観では綺麗な商品かと思われます。肉眼で確認できる範囲で画像は撮影しましたが、見落とし他あるかもしれません。その他、画像をご覧いただきご理解の上どうぞよろしくお願い致します。 神経質な方はご遠慮下さい。古き物とご理解頂き、使用して頂ける方はよろしくお願い致します。土日祝日の発送が出来ません。【寸法】『茶碗』直径約12.2㎝ 高さ約7.8㎝『建水』直径約13㎝ 高さ約8㎝『棗』 直径約6㎝ 高さ約6㎝『香合』胴経約5.7㎝ 高さ約3.8㎝『茶杓』長さ約8.3㎝『短冊箱』縦約17.5㎝ 横約23㎝ 高さ約23㎝(採寸に多少の誤差があるかと思います)注）基本的には中古骨董品ですので、使用に差し支える様な重大な欠陥以外の、小傷擦り傷汚れ等によるクレームはご容赦ください。、



短冊箱用茶道具セット ※短冊箱は付属しておりません ●写真は使用例です。商品名以外のものは別売です。



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短冊箱用茶道具セット ※短冊箱は付属しておりません ○



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