vestax スタイラスライトDSL-1電球色2個

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商品詳細
vestaxターンテーブルPDXシリーズPDTシリーズのデタッチャブルスタイラスライトDSL-1電球色バージョン2個メーカー純正サービスパーツ未開封新品4枚目の写真は、取り付けたときのものです。#vestax#ベスタクス#dj機器#DJ#ターンテーブル#スタイラスライト#scratch#skratch#レコード針#レコードプレーヤー
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