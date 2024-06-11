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- 新品未開封！コンゴウ団スペシャルセット シュリンク付き
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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。ポケセンで購入したコンゴウ団スペシャルセットになります。新品、未開封シュリンク付きシュリンクの初期キズ等気にされる方、シュリンクに神経質な方は購入ご遠慮ください。他にもポケモンカードまとめ売りなど出品してますので是非ご覧下さい。即購入可能安心安全メルカリ便で発送します。ボックスパックシングル...ボックス(box)ポケモンカードポケカコンゴウ団スペシャルセット
http://narcologia.ru/goods/Lincoln691602.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation805824.html
http://narcologia.ru/goods/Addict920118.html
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