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新品未開封！コンゴウ団スペシャルセット　シュリンク付き
商品番号 S18599590138
商品名

新品未開封！コンゴウ団スペシャルセット　シュリンク付き
ブランド名 Svital
特別価格 税込 3,319 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。ポケセンで購入したコンゴウ団スペシャルセットになります。新品、未開封シュリンク付きシュリンクの初期キズ等気にされる方、シュリンクに神経質な方は購入ご遠慮ください。他にもポケモンカードまとめ売りなど出品してますので是非ご覧下さい。即購入可能安心安全メルカリ便で発送します。ボックスパックシングル...ボックス(box)ポケモンカードポケカコンゴウ団スペシャルセット
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