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- ヤドン＆コダックGX ラティアス＆ラティオス 台湾版 中国版 正規品。
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商品詳細
ヤドン＆コダックGXラティアス＆ラティオス 台湾版 中国版 正規品。海外製のカードですが、sr加工は日本版と同じです。開封して、スリーブに入れてました。発送時には、厚紙で補強し防水対策をして送らせていただきます。宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/Lincoln680302.html
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