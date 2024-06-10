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ヤドン＆コダックGX ラティアス＆ラティオス 　台湾版　中国版　正規品。
商品番号 V23655202690
商品名

ヤドン＆コダックGX ラティアス＆ラティオス 　台湾版　中国版　正規品。
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 2,719 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヤドン＆コダックGXラティアス＆ラティオス　台湾版　中国版　正規品。海外製のカードですが、sr加工は日本版と同じです。開封して、スリーブに入れてました。発送時には、厚紙で補強し防水対策をして送らせていただきます。宜しくお願い致します。
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