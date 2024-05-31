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Seymour Duncan SH-4 JB Black
商品番号 K34131430358
商品名

Seymour Duncan SH-4 JB Black
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 2,520 円
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商品詳細

8/12追記　【即購入OKです！】メルカリで2023年6月に購入し、約２か月YAMAHAPACIFICAで利用していました。７月にフロイドローズ搭載のギターを購入し、弦間ピッチが合わなくなったため出品します。音の分離間はとてもいいピックアップです。激しく歪むというよりは、きれいな聞きやすい優等生な音になります【状態】　動作　　：昨日までYAMAHAPCIFICAにつけて使っていましたので　　　　　　問題はありません。　外観　　：使用感はありますが、目立つ錆などはありません　ケーブル：約24cm【付属品】　　箱（中古で購入した時入っていたSH-6bの物）　　説明書　　取り付けビス（２種類）購入時に付いていたビス、PACIFICAにつけていた時のビス※サイズ的に宅急便でしか送れず、送料が高い為、大幅な値引きは　難しいですセイモアダンカンSH-4BKJBmodel/forBridgeSeymourDuncan定価：¥18000#SeymourDuncan#SH-4#セイモアダンカン#ハムバッカー#ピックアップ
http://narcologia.ru/goods/Lincoln595402.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln249202.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement994099.html
Seymour Duncan SH-4 JB Black
Seymour Duncan SH-4 JB Black SH4 セイモア ダンカン ハムバッカー ギター ピックアップ ◆並行輸入品◆
Seymour Duncan SH-4 JB Black
Seymour Duncan / SH-4 JB model -BLACK-
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Seymour Duncan SH-4 JB Model -Black- 《ブリッジ用ピックアップ ...
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