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商品詳細
8/12追記 【即購入OKです！】メルカリで2023年6月に購入し、約２か月YAMAHAPACIFICAで利用していました。７月にフロイドローズ搭載のギターを購入し、弦間ピッチが合わなくなったため出品します。音の分離間はとてもいいピックアップです。激しく歪むというよりは、きれいな聞きやすい優等生な音になります【状態】 動作 ：昨日までYAMAHAPCIFICAにつけて使っていましたので 問題はありません。 外観 ：使用感はありますが、目立つ錆などはありません ケーブル：約24cm【付属品】 箱（中古で購入した時入っていたSH-6bの物） 説明書 取り付けビス（２種類）購入時に付いていたビス、PACIFICAにつけていた時のビス※サイズ的に宅急便でしか送れず、送料が高い為、大幅な値引きは 難しいですセイモアダンカンSH-4BKJBmodel/forBridgeSeymourDuncan定価：¥18000#SeymourDuncan#SH-4#セイモアダンカン#ハムバッカー#ピックアップ
http://narcologia.ru/goods/Lincoln595402.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln249202.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement994099.html
Seymour Duncan SH-4 JB Black SH4 セイモア ダンカン ハムバッカー ギター ピックアップ ◆並行輸入品◆
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Amazon.co.jp: Seymour Duncan セイモアダンカン ピックアップ SH-4 JB ...
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