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- TAMA POWER GLIDE ツインペダル HP900PTW 05年型 美品
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商品詳細
【色んな意味で早い者勝ち！！！】ツーバス、ブラストビート。HP900PTW、2005年モデル。（初期版98年、中期版05年、後期版07年の内の中期版に当たる2005年モデルです）15年くらい前にニューヨークのユニオンスクエアの近くのギターセンターで新品購入しました。結局挫折したため、実使用時間50時間いってないと思います、スタジオ練習のみライブ等での使用無し。使用少なく状態良いです。星野楽器公式HPカタログ（PDFの15ページ目）http://www.hoshinogakki.co.jp/pdf/tama/catalog/2005JP.pdf定価49000円（税抜）種類...バスドラム
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