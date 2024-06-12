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TAMA POWER GLIDE ツインペダル　HP900PTW　05年型　美品
商品番号 X26504114823
商品名

TAMA POWER GLIDE ツインペダル　HP900PTW　05年型　美品
ブランド名 タマ
特別価格 税込 10,152 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【色んな意味で早い者勝ち！！！】ツーバス、ブラストビート。HP900PTW、2005年モデル。（初期版98年、中期版05年、後期版07年の内の中期版に当たる2005年モデルです）15年くらい前にニューヨークのユニオンスクエアの近くのギターセンターで新品購入しました。結局挫折したため、実使用時間50時間いってないと思います、スタジオ練習のみライブ等での使用無し。使用少なく状態良いです。星野楽器公式HPカタログ（PDFの15ページ目）http://www.hoshinogakki.co.jp/pdf/tama/catalog/2005JP.pdf定価49000円（税抜）種類...バスドラム
http://narcologia.ru/goods/choice77885.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring465696.html
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