ポケモンカードゲームサン＆ムーン プロモパック 第5弾 未開封 シュリンク付き

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商品詳細
未使用未開封の1BOXになります。発送等はプロフィールをご覧下さい。(パックの中身に関してはご自身でお調べ下さい。)※即購入可能。追加で購入したい商品がある場合は、検索用タグより調べていただいた後、購入前にコメントで商品名と希望金額を教えてください。(出品中の商品以外を探す等の対応は一切行いません。)検索用タグ#Yポケカ#ポケカ#プロモパック#サン＆ムーンシリーズ#希少
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