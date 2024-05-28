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美品 掛け軸 芳徳禅寺 橋本紹尚作 蕪の図「無事」茶掛 禅語 年中掛け
商品番号 U99422857605
商品名

美品 掛け軸 芳徳禅寺 橋本紹尚作 蕪の図「無事」茶掛 禅語 年中掛け
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ121×55センチ紙本無地箱肉筆目立った汚れなく状態良いです。かぶは草冠(くさかんむり)に無(なし)と書きます。無事と蕪(かぶ)を字に掛けて蕪・無事(かぶらぶじ)と呼びます。普段使う「ご無事で何より」の意味ではありません。何事も無いことではなく、何もしないこと。あなたには全てのものが備わっているのだから、何もしなくていいんだよ。という意味です。インテリア和室床の間茶掛けおもてなし書道・習字用品···墨書の形式···掛け軸・掛軸
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