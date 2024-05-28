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大きさは、縦160センチ 横55セン絵の部分(文字分を除く) 縦88.5センチ横47センチ素人目ですが絹布？に描かれているように見えます。専門用語は解りませんが、下の芯は陶器です。掛け軸は何本か持っていますが、こんなのは初めてです。牡丹の濃淡が素晴らしく、飛び交う蝶々も触覚、足なども繊細に描かれています。今からの季節にぴったりです。和室の床の間と限らず、洋風にもタペストリーとして、輝き心も癒してくれると思います。