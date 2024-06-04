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送料無料　『瑞芳』造　中国宜興紫砂花鉢
商品番号 V14065889854
商品名

送料無料　『瑞芳』造　中国宜興紫砂花鉢
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 5,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ご不明点があればコメントよろしくお願い致します。商品説明高さ約　15.5ｃｍ　幅約　10×10ｃｍご覧のように、中国宜興紫砂花鉢です。『瑞芳』在銘、丁寧に作られており、とても綺麗です。使用感がなく、状態はとてもよい、完品無傷です、詳しくは写真でご確認ください。☆複数ご購入の方おまとめ致しますので、先にコメントください。☆即購入も、歓迎です。#骨董品#古美術#アンティーク#インテリア#工芸品#古道具#置物#ヴィンテージ#陶芸　#中国　#ティーポット#茶器　#文房具#茶道具#リリ博物館
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