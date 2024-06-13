YAMAHA THR5 ヤマハTHR5 ギターアンプ 美品

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商品詳細
今年の1月に新品で購入したのですが大学受験のためギターを弾く時間がなく3回ほどしか使用しておりませんので美品だと思います。1ヶ月ほど前に1度も動作確認しました。不備もありませんでした。傷なども無いと思いますが気になる方はご遠慮くださいm(__)mまたすり替え防止のためキャンセル不可とさせて頂きます即購入はOKです
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