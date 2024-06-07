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HYDELIVE2023 幕張メッセ　VIP席　グッズ　非売品　4点
商品番号 T20551226873
商品名

HYDELIVE2023 幕張メッセ　VIP席　グッズ　非売品　4点
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 3,899 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HYDEHYDELIVE2023幕張メッセ　2023/9/9VIP席限グッズ4点　非売品新品　未使用　未開封幕張2日間のみの限定グッズなので超レアですクッション（写真2・3／表裏）バケットハット（写真4）キーホルダー（写真5）トートバッグ（写真1）トークバッグに全部入っていたので若干のシワなどある場合があります2日間VIP席なのでおひとつお譲りしますお値下げ・お取り置き不可遠征組のため梱包は簡易的なものとなりますので予めご了承下さい12日〜購入された方にはきちんと梱包して発送させていただきます#HYDE#HYDELIVE2023#幕張メッセ#VIP席
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