【美品】ポケモンカード　ブラッキーEX よるのとばり　XY10 1ED

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コレクション整理のため、出品しました。即購入OK！！即日発送可能！何かありましたら、コメントにて受け付けます。【商品説明】ブラッキーEXよるのとばり XY101ED【状態】暗所にて保管していました。素人目ではありますが、全体的に目立った傷や汚れはないと思います。トラブル防止のため、写真にて状態を良くご確認した上で購入をお願いします。【発送方法】・普通郵便（ミニレターの場合）カードをスリーブに入れ、さらにビニール製の袋に入れてから、厚紙で挟んで、ミニレターで発送いたします。ネコポスなどの変更に関しましては、＋210円で承ります。ご了承ください。・匿名配送（ネコポスの場合）カードをスリーブに入れ、さらにビニール製の袋に入れてから、厚紙で挟んで、プチプチの袋に入れ、ネコポスにて発送致します。※ネコポスは基本的に1枚5000円以上の高額カードか枚数が多い時にネコポスにて発送致します。【検索用】#ポケモン#ポケモンカード#ポケカ#ブラッキー#ブラッキーex#よるのとばり#エンドゲーム#xy10#1ed#美品