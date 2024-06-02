AK5 城本敏由樹　ミックストメディアリトポスター　本人画面直サイン有り　福魚

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コンディション 額装、画面共に良好 美品内画面とさし箱に本人直サイン入りアクリル板付作家名 城本敏由樹技法 リトポスター題名 シーラカンス 福魚 寿1930年-2016年 愛媛県小田町生まれ選抜招待個展 受賞１５回 「謎」（シーラカンス１５０号F油）松山市安城寺に龍の襖絵搬入（F500号）平成21年度 文化褒章受章ダライラマ14世にエンペラーフィッシュ作品献上面河山岳博物館蔵。NTTテレホンカード採用K1ステージデザイン採用K２スノーボードデザイン採用大竹市大瀧神社龍の絵P３００号２点採用。四国在住の画家で代表作はエンペラーフィッシュ、赤富士、福鳥、観音様など。奇抜な絵が特徴的でそれが人気の理由と思われていますが絵画を持った人が『幸運を齎す（もたらす）』と言われて広まりました。検索ワード片山珠子日本人/人気アーティスト···藤田嗣治外国人/人気アーティスト···バンクシー