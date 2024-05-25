高村光雲 大型　聖観音菩薩像　仏像　彫刻 置物 風水 開運 骨董 インテリア ①

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高村光雲 聖観音 菩薩像 銅製 仏像 彫刻 置物 風水 開運 骨董 ...

ご覧頂きましてありがとうございます。・高村光雲原型の聖観音様のブロンズ像（銅製）大型です。・立派な御顔をしておられると思います。・背部に光雲の刻印があります（画像にてご確認ください）。・非常に綺麗な造型美だと思います、インテリアにも良い雰囲気だと思います。・巨匠 高村光雲の造型は非常に見事です。・蓮華花は脱着式となっております。・経年による小キズ、サビ、変色等あります。・現状渡しになりますので、画像にて良くご確認頂きご判断下さいませ。・サイズは高さ約46.5cm、重さ約4.33kgです。・祈願をされる方、又はインテリア、美術品としてコレクションいかがでしょうか？・※茶筅はサイズの指標用の為付属しません。【以下お願い事項です（重要）。】・付属する物は画像の物がすべてになります。・時間の経過によるスレ、汚れ、キズ、がございますので、画像でのご判断でよろ しくお願いします。・中古品ですので神経質な方、完璧なものをお探しの方は購入をお控えくださいませ。・真贋、材質等は当方の主観にて表記しておりますので出品のタイトルは参考程度 に御考え下さいませ。・商品説明に無い様な大きなダメージ等ある場合以外、御購入者様の都合でのご返品はお受けできませんのでご了承よろしくお願い致します。ご不明な点がございましたらコメントお願い致します。