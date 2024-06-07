

萩焼茶碗 希少 宗家１２世坂高麗左衛門(熊峰) | www.innoveering.net



萩焼の坂高麗左衛門さんの鬼手焼の茶碗です。-



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萩焼茶碗１２世坂高麗左衛門号熊峰共箱段ボール箱入り作歴付口径12.5X12.8cm高さ9.2cmとても作品が少ないですとても綺麗な状態です自宅保管になりますのでご理解の方宜しくお願いします#茶道具#茶碗#萩焼#萩#山口#深川萩#松本萩#坂#高麗左衛門#熊峰#韓峰#三和#休雪#休和#人間国宝#坂倉#新兵衛#岡田#裕#裏千家#鵬雲斎#坐忘斎#表千家#而妙斎#猶有斎