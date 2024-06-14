あんスタ 白熊 逆先夏目 海外限定 ショルダーバッグ バッグ

購入後は暗所で保管していました。※他ショルダーバッグと同梱で￥400引き肩紐と特典アクキーはバッグの中に入っています。海外限定製品ですので日本製品とは作りが異なります。初期傷等ある場合がございます。輸入品ですので神経質な方の購入はご遠慮ください。#冬華あんスタあんさんぶるスターズ海外上海台湾中国アクリルスタンドアクリルキーホルダー