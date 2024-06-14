アーマード　バットマン　フィギュア

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商品詳細
アーマードバットマンのフィギュアです。開封してショーケースに飾っていました。本体に特に気になるダメージはありません。同梱パーツも欠品なしです。外箱は、ありますがダメージあります。詳細は画像を参考に判断してください。大きさは23cm位。まっちょでかなりかっこいです。神経質な方は、ご遠慮願います。送料込みの為、高めの設定になります。
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