YAMAHA　YDP141 できれば引き取り

ヤマハ アリウス 電子ピアノ YDP-141娘が1年ほど使用しましたがピアノのレッスンを辞めたため使用していませんでした。説明書、楽譜は紛失してしまいありません。目立った傷などはありませんが、中古のためご理解頂ける方のみお願い申し上げます。椅子に傷がありました。写真でご確認ください。他は特に綺麗で、録音・デモ良好です。直接取りに来ていただいても構いません。住所は東京都江戸川区です。着払い希望のかたは自分で送料などお調べくださいませ。当方東京都です。種類···電子ピアノアクセサリー・パーツ···椅子



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