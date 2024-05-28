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最終価格！ストラト用リバースネック
商品番号 E10642297131
商品名

最終価格！ストラト用リバースネック
ブランド名 Evital
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ペグを付け替えたりしているので、修正部分ありますが充分つかえると思います。目視で反り等はありません。スクワイヤのジャグマスターにポン付けできました。たいがいのストラトにはハマると思います。
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