最終価格！ストラト用リバースネック

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商品詳細
ペグを付け替えたりしているので、修正部分ありますが充分つかえると思います。目視で反り等はありません。スクワイヤのジャグマスターにポン付けできました。たいがいのストラトにはハマると思います。
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