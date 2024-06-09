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特撮リボルテック LR-44 ジェットウィング装備オプティマスプライム
商品番号 J71359892174
商品名

特撮リボルテック LR-44 ジェットウィング装備オプティマスプライム
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 1,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

破損、欠品あります。破損斧の枝の部分の先端斧を組み立てれば中に入るため、まったくみえません。欠品ジョイント2個腰と腕を繋ぐパイプ？みたいなどこですが繋ぐと動きに制限されるため抜いた状態が多かったです。オレンジ色の箱台座など欠品してます。写真の物が全てです。特撮リボルテックNo.044トランスフォーマージェットウィング装備オプティマスプライムブランド：海洋堂
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