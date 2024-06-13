Ｇ３１０　掛軸　大徳寺　辻常閑　『清流無間断』　共箱　『真作』　肉筆　一行書



2023年最新】常閑 掛軸の人気アイテム - メルカリ



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Ｆ２９１ 掛軸 大徳寺 西垣大道 『関 南北東西活路通』 共箱 『真作』 画賛



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総丈 約 178cm×31cm本紙 約 108cm×29cm古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。