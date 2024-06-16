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【孟宗竹に蛍】渡辺公観 2544 ホタル　掛け軸
商品番号 A72383349419
商品名

【孟宗竹に蛍】渡辺公観 2544 ホタル　掛け軸
ブランド名 Avital
特別価格 税込 6,213 円
在庫状況 あり

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商品詳細

絵画の種類···日本画形式···掛け軸・掛軸本紙約119✕31cm全体約166✕39cm紙：木箱付状態：本紙に経年のわずかなオレ少々あるも、あまり気にならない程度作者：渡辺公観(1878～1938)明治11年滋賀県大津出身。本名は耕平、別に狂魚洞・遊魚洞と号す。京都市立美術工芸学校を中退後、森川曾文に師事。明治35年師・曾文の歿後は、独習し画法を磨く。昭和13年京都市で歿、60歳。※季節掛け・節句掛け・茶掛け・花・動物・風景・仏画など骨董品・美術品としての書画掛軸を不定期ですが随時出品しております。◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️↓現在出品中の商品です#ayadaipon◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️
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