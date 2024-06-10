常楽　赤楽嶋台茶碗　共箱　茶道具　濃茶　初釜　金銀

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サイズ：（金）径・約15.2ｃｍ 高・約7.2ｃｍ （銀）径・約17.7ｃｍ 高・約6.3ｃｍ 付属品：共箱（茶筅はつきません）発送 ：80サイズ段ボールの予定です。中古です。状態良好、無傷です。はじめに金銀の箔ですが、少し剥げてる所ありますので、どうぞ写真をよくご覧ください。セーフの域だと思うのですが、どうぞご注意の程よろしくお願い致します。ちなみに金銀箔の張替は、最寄りのお道具屋さんで頼めば受け付けてくれると思いますが、金額はこちらの出品より高くつくかと思います。(笑)おそらく日数かかると思いますので、張替をお考えの方は数か月前から準備したほうが良いかもしれません。昨今は大変便利な世の中で、嶋台のお茶碗を調べようと思ったら、ネットでわんさか出てきます。高台が、金の茶碗は五角形で鶴を表し、銀の茶碗は六角形で亀を表しています…と書くのもむなしい感じです。(笑)説明等々そちらにお任せしまして、どうぞこちらのお茶碗でお稽古、初釜など楽しんでいただけましたら幸いです。発送は80サイズ段ボールを予定しています。どうぞよろしくお願いします。とめ3