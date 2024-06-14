(欅坂46) 平手友梨奈 シュートサイン 通常盤

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ご覧頂きありがとうございます。こちらの商品はメルカリにて2年程前に購入して、それからは生写真ファイルに保管をしていたので綺麗な状態ではありますが、神経質な方は購入を御遠慮下さい。発送の際は、硬質ケース+防水加工にて発送致します。メルカリ便にて発送致します。ご不明な点があれば、コメントまでお願い致します。