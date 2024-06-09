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ストリートスライダーズ　ポスター　ハリー
商品番号 H96489357096
商品名

ストリートスライダーズ　ポスター　ハリー
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 3,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ストリートスライダーズのポスターです。入手経路は、覚えてないのですが、当時物と言うのは、確かです。ライブ会場で買った記憶があるのですが、不確かです。ハリーのみが写っています。サイズは、103×73くらいで、結構大きいです。なかなか、無い商品です。ファンの方如何でしょうか？もう一点　貴重なポスター出品中です。よろしくお願いします。#ストリートスライダーズ　#ハリー#蘭丸
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