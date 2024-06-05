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クラリネットリードセット
商品番号 S82690955551
商品名

クラリネットリードセット
ブランド名 Svital
特別価格 税込 1,404 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クラリネットリード未使用品です。試奏もしていないキレイなものだけを集めました。硬さ31/2、3.5全16枚●バンドレントラディショナル　2枚●ウッドストーン　2枚●マダムギース　2枚●ゴンザレス　クラシック　5枚●リガフォン　クラシック　5枚#クラリネットリード#ウッドストーンリード#ゴンザレスリード#リガフォンリード#マダムギースリード#バンドレンリード種類···クラリネットアクセサリー・パーツ···リード
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