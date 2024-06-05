クラリネットリードセット

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商品詳細
クラリネットリード未使用品です。試奏もしていないキレイなものだけを集めました。硬さ31/2、3.5全16枚●バンドレントラディショナル 2枚●ウッドストーン 2枚●マダムギース 2枚●ゴンザレス クラシック 5枚●リガフォン クラシック 5枚#クラリネットリード#ウッドストーンリード#ゴンザレスリード#リガフォンリード#マダムギースリード#バンドレンリード種類···クラリネットアクセサリー・パーツ···リード
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