ポケモンカード　ポケカ　オモダカ　sar 黒炎の支配者

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商品詳細
ポケモンカード 黒炎の支配者オモダカ SAR1枚です。状態は写真をご確認ください。念のためプレイ用でお願い致します。即購入OKです。発送はローダーに入れ、濡れ折れ防止の上発送致します。何卒宜しくお願い致します。#リザードン#sr種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···シングル
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