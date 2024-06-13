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ポケモンカード　ポケカ　オモダカ　sar 黒炎の支配者
商品番号 N44993483000
商品名

ポケモンカード　ポケカ　オモダカ　sar 黒炎の支配者
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 3,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカード　黒炎の支配者オモダカ　SAR1枚です。状態は写真をご確認ください。念のためプレイ用でお願い致します。即購入OKです。発送はローダーに入れ、濡れ折れ防止の上発送致します。何卒宜しくお願い致します。#リザードン#sr種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···シングル
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