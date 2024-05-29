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フェンダー　Sidekick Bass15 ベースアンプ
商品番号 N97301196954
商品名

フェンダー　Sidekick Bass15 ベースアンプ
ブランド名 フェンダージャパン
特別価格 税込 2,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

頂き物のベースアンプです。ベースを持って無いので、キーボード（別出品）を接続しての音出し確認です。詳しくはわかりませんが各ダイヤル共にガリなども無い様です。使用による少々のスレ、汚れなどはあると思います。USED品にご理解いただける方ご検討よろしくお願いします。
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