クライシス・コア - ファイナルファンタジーVII プレイアーツ クラウド ...

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商品詳細
クライシス・コア-ファイナルファンタジーVIIプレイアーツクラウド・ストライフ人気ゲームタイトル···ファイナルファンタジーフィギュア種類···アクションフィギュア断捨離のため出品いたします！未開封ではありますが、自宅保管が長いため多少の汚れや箱のヘコみがあります！写真をご確認ください。自宅保管期間があるため神経質な方はご遠慮願います！#スクウェア・エニックス#クライシスコア_ファイナルファンタジーVII_ファイナルファンタジーVII『ファイナルファンタジー』シリーズ#クラウド・ストライフ#クライシス・コア_ファイナルファンタジーVIIプレイアーツクラウド・ストライフ
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