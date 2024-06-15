アイナナ 二階堂大和 痛バ

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アイドリッシュセブンIDOLiSH7二階堂大和缶バッジアクリルキーホルダーアクキーメタルチャーム推しですがグッズ整理の為出品いたします。【バッグ】・ビニール部分に汚れあり・中の布部分については缶バッジを付けた際の穴があります。【グッズ】・物により色褪せや汚れ、傷があります。・缶バッジカバー等はお付けしたままお送りしますが、こちらも汚れや傷がございます。上記をご了承いただける方のみご購入をお願いいたします。⋆┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈⋆※値下げ不可※バラ売り不可別出品の腕時計をご一緒にご購入いただけるようでしたらお気持ち程度ですがお値引きさせていただきます。【梱包・発送】グッズは全てプチプチに包みグッズ・バッグ共に防水対策をしてからダンボールで発送いたします。平日は仕事の都合により発送に2〜3日ほどお時間をいただく場合がございます。