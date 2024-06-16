美品　MXL 真空管マイク MXLV69M-EDT mogami

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FR164使用感ほとんどなく 美品です、 動作問題ありません、MXLチューブマイクモガミエディション(ケーブルがmogami製)V69MEDTMXLV69(Mogamiエディション)は、真空管ならではの豊かなミッドレンジとパンチの利いたキャラクターで、ミックス時にEQなしでも自然と前に出る特徴をもち、プロフェッショナルな現場から宅録まで幅広く対応が可能です。■コンデンサーマイク、真空管タイプ■単一指向性■カプセル：径32mm、6ミクロン、ゴールドスパッタ■周波数特性：20Hz-18kHz■出力インピーダンス：200Ω■感度：22mV/Pa■最大SPL：140dB■等価雑音ノイズ：22dB(A-weightedIEC268-4)■S/N比：72dB(Ref.1PaA-weighted)■出力コネクタ：XLR3ピン(オス) ※専用パワーサプライの出力■電源：専用パワーサプライ (120V ※100V動作確認済み）■サイズ・重量：径47mm、長さ218mm・499g