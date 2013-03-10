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- 中林忠良作 版画 「転位 '93-地（天と地 ）」
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商品詳細
中林忠良作銅版画「天と地」額寸：36×30マット内寸：19.5×15.51993年直筆サインプロフィール入り封筒数年部屋に飾っておりました。作品の状態は良好です。表面は目立つ汚れや傷は見受けませんが、裏面の紙に変色・割れがあります。裏面に貼られてます封筒は少ししわがありますが、未開封です。アクリル板の反射で写真の映りが悪く申し訳ありません。見落としがあるかも判りませんが、ご理解の上よろしくお願い致します。
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