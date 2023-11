ESP E-Ⅱ M-Ⅱ

ESPe-ⅡM-Ⅱ改造は有りません。純正のままです。見落とし有るかも知れません、バックパネル欠品通年ハンガー吊り保管純正ハードケース付き。傷有り。おまけとお考え下さい。本体、付属品。錆、傷、汚れあります。プチプチに包んでの発送になります。タイプ···ストラトキャスタータイプシリーズ···ESP



