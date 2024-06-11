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ポケモンカード海外版SUN＆MOON 【UNIFIED MINDS】☆新品BOX
商品番号 C91445118835
商品名

ポケモンカード海外版SUN＆MOON 【UNIFIED MINDS】☆新品BOX
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 3,006 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます♪※今週ラスト1BOXの出品となります(^^;早い者勝ちとさせて頂きます。☆ポケモンカードSUN＆MOON☆UNIFIEDMINDS【海外版】レア1BOXになります！〜新品＆未開封〜※日本版ではありませんカードはすべて英語表記のものです新品＆未開封のため、※詳細はポケモンカード海外ホームページをご覧ください！※以前、別の海外版ポケモンカードを出品しており、そちらでは開封したカードの画像があるので参考にしてください♪今回も未開封、新品で出品しております！宜しくお願い致します♪#即発送1〜2日#送料込み#今週ラスト1BOX#ポケモンカード#ポケモンカードボックス#ポケモンカード海外#ポケカ#トレーディングカード#レアカード#キラカード#サンアンドムーン#レアポケモン#ミュウツー#ミュウ#海外版ポケモンカードボックスパックシングル···ボックス(box)種類···ポケモンカード(ポケカ)
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