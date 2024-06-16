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PSA10 GEM MINT リザードンV 102/100 SR
商品番号 A64635952759
商品名

PSA10 GEM MINT リザードンV 102/100 SR
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 3,478 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数ある中からご覧頂きありがとうございます。値下げ交渉はご遠慮ください。□商品についてPSA鑑定済みGEMMINT10PSA鑑定品となります。暗所にて厳重に保管しておりますが、鑑定の工程の中でケースに傷がある場合がございます。また、稀にケース内に埃が混入している場合がございます。グレードが10の場合でもカードに白かけがある場合がございますので、神経質な方のご購入はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/passionate44613.html
http://narcologia.ru/goods/response26942.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei758971.html
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