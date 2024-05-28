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ポケモンカード オルティガ SR 2枚 ボウルタウン UR ピジョット EX
商品番号 Y51724500633
商品名

ポケモンカード オルティガ SR 2枚 ボウルタウン UR ピジョット EX
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

パックから入手後、即スリーブ保存です。横線ないかと思われますが、トラブル防止のためお写真をよくご覧になってから、ご納得頂きご購入ください。初期傷等についてのクレームはお受けできませんので、神経質な方のご購入はお控えください。トラブル防止のため発送後のキャンセルは一切受け付けません。バラ売り不可です❌コメントなし、即購入可能です。
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