ポケモンカード オルティガ SR 2枚 ボウルタウン UR ピジョット EX

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パックから入手後、即スリーブ保存です。横線ないかと思われますが、トラブル防止のためお写真をよくご覧になってから、ご納得頂きご購入ください。初期傷等についてのクレームはお受けできませんので、神経質な方のご購入はお控えください。トラブル防止のため発送後のキャンセルは一切受け付けません。バラ売り不可です❌コメントなし、即購入可能です。