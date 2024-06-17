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ソンハンビン　cgv トレカ　ボイプラ　ZB1
商品番号 H85678262775
商品名

ソンハンビン　cgv トレカ　ボイプラ　ZB1
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 2,506 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BOYSPLANETFINALボーイズプラネット　ボイプラ　ファイナルCGV映画館韓国限定特典　トレカ韓国の映画館にて直接受け取ったトレカになります。購入希望の方はコメントお願いしますスリーブ、効果ケースに入れ発送します＊チケットは付属しません。海外製品のため初期スレなどがある場合がございます。
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