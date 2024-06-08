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- 【新品・未開封】 ドラゴンクエスト グッズ 5点セット
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商品詳細
【新品・未開封】ドラゴンクエスト グッズ5点セット・ドラゴンクエストアミューズメントグッズシリーズ クリアカラーヘッドホンメタルスライム・スライムタワー ペッパーミル・ドラゴンクエスト はぐれメタル＆バブルスライムのローラークリーナー・ドラゴンクエスト回転できるスライムタワーケース・壁掛け時計〜モンスターがいっぱいバラ売り❌不可、お値下げ❌不可です。即購入⭕️歓迎です。全て新品・未開封ですが、プライズ品ですので、箱の凹みや小傷がある場合もあります。その点ご理解の上ご購入下さい。初期不良等はメーカーさんにお問い合わせ下さい。プチプチ梱包を行いダンボールに詰め、メルカリ便でお送り致します。宜しくお願いします。
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