モンスターハンター フィギュア ラオシャンロン バルファルク ゴアマガラなど

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SHFiguarts 真骨彫 スーパータトバ - 特撮

カプコンフィギュアビルダー スタンダードモデル超造形魂モンスターハンターラオシャンロンゴア・マガラ奇しき赫耀のバルファルク テオ・テスカトルナナ・テスカトリオオナズチ クリア古いものもありますので経年のスレや色移り等ダメージあります。テオナナナズチに若干ベタつきがあります。バルファルクとゴアマガラの元の台座を無くしてしまったので他のモンスターのものを使っています。状態は画像よりご確認ください。水濡れ対策とプチプチで梱包してダンボールに入れて発送いたします。バラ売り不可よろしくお願いします。他の出品物は下記よりご覧いただけます。#おもち出品物人気ゲームタイトル···モンスターハンター