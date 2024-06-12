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モンスターハンター フィギュア ラオシャンロン バルファルク ゴアマガラなど
商品番号 I55578235191
商品名

モンスターハンター フィギュア ラオシャンロン バルファルク ゴアマガラなど
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 2,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カプコンフィギュアビルダー　スタンダードモデル超造形魂モンスターハンターラオシャンロンゴア・マガラ奇しき赫耀のバルファルク テオ・テスカトルナナ・テスカトリオオナズチ　クリア古いものもありますので経年のスレや色移り等ダメージあります。テオナナナズチに若干ベタつきがあります。バルファルクとゴアマガラの元の台座を無くしてしまったので他のモンスターのものを使っています。状態は画像よりご確認ください。水濡れ対策とプチプチで梱包してダンボールに入れて発送いたします。バラ売り不可よろしくお願いします。他の出品物は下記よりご覧いただけます。#おもち出品物人気ゲームタイトル···モンスターハンター
http://narcologia.ru/goods/reinforcement668099.html
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http://narcologia.ru/goods/stealth446876.html
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