Mrs. GREEN APPLE　ラバーバンド　ゼンジン

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商品詳細
ミセスグリーンアップルのゼンジンのラバーバンドです。ライブでのみ着用し、保管していました。Mrs.GREENAPPLE#MrsGREENAPPLE#ミセスグリーンアップル#NOAHnoHAKOBUNE#ノアの方舟#Atlantis#大森元貴#若井滉斗#藤澤涼架
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