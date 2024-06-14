名嘉睦稔　裏手彩色木版画　星夜月下美人

青色の夜に咲く花ときらめく星が素敵な作品です。作家名：名嘉睦稔作品名：星夜月下美人技法 ：裏手彩色木版画版木サイズ：91.0cm×91.0cm額装サイズ：118.5cm×112.5cm制作年：1997年購入場所：ボクネンズアート東京価格：1,166,667円（税別）2019年5月時点エディション：4/15配送方法：佐川急便で配送予定※購入時に入っていた箱に入れて配送予定です。※写真6,7枚目とくにシミなどはないようですが、写真で確認をお願いいたします。購入からそれなりに時間を経ています。ご理解のある方、よろしくお願いいたします。



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