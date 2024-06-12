Fate　絶対魔獣戦線バビロニア　フェイト　エレシュキガル　フィギュア

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商品詳細
Fate/GrandOrder #絶対魔獣戦線バビロニア#フェイト20回、一番くじで、引いたものです。未開封新品ものです。素人保管を承知の上で、ご購入をお願い致します。#エレシュキガル#フィギュア#マーリン#マシュ#ギルガメッシュ#エルキドゥ#フィギュア
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