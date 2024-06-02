【新品未開封】エポック EPOCH 2023 オリックス バファローズ 8

EPOCHエポック2023オリックス・バファローズPREMIEREDITIONBBM画像の商品になります。シュリンク付きの未開封ボックスです。山本由伸の直筆サインカードがリスト化されており、メーカー完売品です。24時間以内に即発送致します。プロ野球



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