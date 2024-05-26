ポケモンカード　バトルサーチャー ur

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商品詳細
即購入○プレイ用でお願いします。別の商品と合わせて購入していただくと100円引きさせていただきます！美品〜初期キズ程度の小さな白掛けがあるものは「目立った傷や汚れ無し」にしております。ご了承ください。同封以外では値下げ不可でお願いしますm(__)mこちらの都合にもよりますが、即日発送ご希望でしたらコメントお願いします。検討いたします!＋100円でメルカリ便に変更可能です。ご希望の際はコメントお願いします。コンビニ払いの方は24時間以内のお支払いお願いします。コメ逃げはやめてください、、
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