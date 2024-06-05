☆新品、美品☆ S.H.Figuarts アイアンマン マーク43



SHフィギュアーツ アベンジャーズ アイアンマン マーク43 約155mm ABS&PVC&ダイキャスト製 塗装済み可動フィギュア [並行輸入品]



S.H.Figuarts アイアンマンマーク43 | 魂ウェブ



S.H.フィギュアーツ アイアンマン マーク43 約155mm ABS&PVC&ダイキャスト製 可動フィギュア



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バンダイBANDAIS.H.FiguartsSHフィギュアーツアイアンマンIRONMANAvengersアベンジャーズ暗所保管、新品未開封です。パッケージは概ね綺麗な状態です。細かな傷、スレなどはご容赦ください。新品最安値、送料込での出品ですのでお値下げ不可です。ご了承ください。相場が上がり次第値上げします。ご理解、ご了承ください。他サイトでも出品しておりますので、売り切れの際は出品を取り消します。ご了承ください。写真での判断ですので、神経質な方はご遠慮ください。