KORG KAOSSILATOR2

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商品詳細
コルグカオシレータ2新品で購入後、数回使用し保管していました。動作確認済みです。本体のみ、箱なしになります。※中古品であることをご理解の上、お買い求めください。※返品には応じかねますので、サイズや状態などお確かめの上、お買い求めください。
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http://narcologia.ru/goods/browse173591.html
http://narcologia.ru/goods/moisture454469.html
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