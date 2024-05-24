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KORG KAOSSILATOR2
商品番号 E86699265117
商品名

KORG KAOSSILATOR2
ブランド名 コルグ
特別価格 税込 3,528 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コルグカオシレータ2新品で購入後、数回使用し保管していました。動作確認済みです。本体のみ、箱なしになります。※中古品であることをご理解の上、お買い求めください。※返品には応じかねますので、サイズや状態などお確かめの上、お買い求めください。
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