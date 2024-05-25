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テナートロンボーン　モンケ　細管
商品番号 M35681793946
商品名

テナートロンボーン　モンケ　細管
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 23,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···トロンボーンヨーゼフモンケの先代のヴィルヘルムモンケのテナートロンボーンです。丁寧に作られており昔ながらのドイツ管といった印象を受けます。ハードケースをプチプチで巻き、段ボールに梱包して発送します。
http://narcologia.ru/goods/diamond91558.html
http://narcologia.ru/goods/rouge235310.html
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