テナートロンボーン　モンケ　細管

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商品詳細
種類···トロンボーンヨーゼフモンケの先代のヴィルヘルムモンケのテナートロンボーンです。丁寧に作られており昔ながらのドイツ管といった印象を受けます。ハードケースをプチプチで巻き、段ボールに梱包して発送します。
http://narcologia.ru/goods/diamond91558.html
http://narcologia.ru/goods/rouge235310.html
http://narcologia.ru/goods/calling759450.html
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