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☆2023 BBM 2nd オリックス 頓宮裕真 直筆サイン カード 30枚限定
商品番号 W56652132235
商品名

☆2023 BBM 2nd オリックス 頓宮裕真 直筆サイン カード 30枚限定
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 2,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BBMbbm20232ndversionNPBプロ野球カードオリックスバファローズ#44頓宮裕真選手クロス直筆サインカード30枚限定24/30状態は良好です。開封後すぐに保管しましたが、初期傷など細かい傷を気にされる方はご遠慮下さい。スリーブ・ローダーに入れて発送。
http://narcologia.ru/goods/ramshackle355366.html
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