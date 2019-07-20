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- ☆2023 BBM 2nd オリックス 頓宮裕真 直筆サイン カード 30枚限定
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商品詳細
BBMbbm20232ndversionNPBプロ野球カードオリックスバファローズ#44頓宮裕真選手クロス直筆サインカード30枚限定24/30状態は良好です。開封後すぐに保管しましたが、初期傷など細かい傷を気にされる方はご遠慮下さい。スリーブ・ローダーに入れて発送。
http://narcologia.ru/goods/ramshackle355366.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture278041.html
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